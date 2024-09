Jort (19) wordt geen wereldkampioen meubelmaken, maar krijgt toch onderscheiding

De meubelmakers kunnen maximaal 1.000 punten halen voor hun opdracht en bij 700 of hoger krijg je een 'Medal of Excellence'. "Het is erg bijzonder dat ik die heb gekregen", vertelt Jort.

Jort gaat zich nu focussen op zijn nieuwe studie. Of hij volgend jaar weer mee wil doen aan het NK om zich misschien te plaatsen voor EK of WK weet hij nog niet. "Eerst weer volle bak aan de studie. Dan zien we later wel weer of ik mijn hele vakantie opnieuw ga opofferen", lacht de Limmenaar.

Bekijk hieronder de reportage met Jort in aanloop naar het WK meubelmaken voor studenten.