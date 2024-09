Weer topfitte AZ'er Kwakman moet geduld bewaren na tegenslag: "Zit er dichtbij"

"Ik moet op dit moment rustig wachten", laat een geduldige Dave Kwakman weten na de winst op Jong Ajax (1-2). Vorig seizoen maakte hij z'n basisdebuut voor AZ. En dat ging erg goed, want Kwakman had een passnauwkeurigheid van honderd procent. "Als ik nu weer m'n kans krijg, dan moet ik 'm pakken. Op dit moment behoor ik tot de A-selectie, dus ik zit er waarschijnlijk dichtbij."

Charlie Setford

Geduld is ook het credo voor Charlie Setford. De keeper van Jong Ajax speelde gisteravond tegen het Jong AZ van Kwakman, maar hij kon ondanks vele reddingen niet voorkomen dat de punten naar Alkmaar gingen. In Amsterdam is de 20-jarige Haarlemmer vierde doelman en moet voorlopig dus wachten. "Ik heb nog jong en hoop te leren van de andere keepers. Zo is Remko Pasveer een mooi voorbeeld."

