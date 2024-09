Op Champions League-avond swingt FC Volendam bij vlagen tegen Dordrecht

Na de pauze was Ould-Chikh dichtbij zijn tweede treffer. Met een vlammend schot raakte de smaakmaker de kruising, maar de bal ketste terug voor de lijn. Dordrecht, de nummer vier van afgelopen seizoen, werd overklast. De score had wellicht nog hoger uit kunnen vallen, maar het chagrijn van de afgelopen weken werd in één keer weggespeeld. "Er gebeuren goede dingen hier."

Nieuwkomer Jacobs

Op het middenveld liet Jamie Jacobs zich opnieuw gelden. De nieuwkomer speelde zijn tweede wedstrijd en bleef dit keer de volle negentig minuten staan. Samen met Alex Plat regisseerde hij het spel in de as. "Ik wilde na een minder seizoen Denemarken weer lekker voetballen", zegt Jacobs over zijn keuze voor Volendam. "Af en toe moet ik nog wat geremd worden vanaf de zijkant, omdat ik iets te veel naar voren wil."

Tekst gaat verder onder de video.