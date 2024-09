Toekomstig politiechef Peter Holla bij fatbikecontrole: "Hoog overtredingspercentage"

De toekomstige hoofdcommissaris van politie, Peter Holla, kwam vandaag kijken bij de controle en is er duidelijk over: "Als je ziet hoeveel verkeersdoden er vallen, dat is veel meer dan het aantal geweldsdoden, dan betekent het dat we aandacht moeten hebben voor de verkeersveiligheid. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met de gemeente, met importeurs van elektrische en scholen. Om te kijken: hoe kunnen we het besef bij gebruikers, bij jongeren en ouders brengen, dat het rijden op een opgevoerde fatbike heel gevaarlijk is."