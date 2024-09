🔴 Liveblog: Ajax zonder Brobbey tegen Fortuna Sittard

21 minuten geleden

Even wat statistieken over de wedstrijd Ajax - Fortuna Sittard, die 25 keer werd gespeeld in eredivisie-verband. Ajax won in het eigen stadion 22 van die ontmoetingen en maar twee keer werd het gelijk.

Fortuna Sittard won slechts één keer. In het seizoen 1998/99 wonnen de Limburgers met 1-3. Doelpunten kwamen toen van Regillio Simons (2 keer) en Mark van Bommel. Namens Ajax scoorde Jari Litmanen.

In de 25 voorgaande ontmoetingen in Amsterdam scoorde Ajax maar liefst 88 keer. Dat betekent een gemiddelde van 3,52 doelpunten per wedstrijd.