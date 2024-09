Aangifte tegen festival dat er wederom niet kwam: "Dit is gewoon oplichting"

Toen ze het bericht las, dat alle spullen al in Schellinkhout zouden staan, kreeg ze het warm. "Dan schrik je wel even. Straks heb ik hier een project X-feest. Er kwam een aantal mensen die kaartjes hadden gekocht. Die lachten al: 'het gaat niet door, zeker?'"

Later op zaterdag werd gemeld dat het festival in Venhuizen zou plaatsvinden. Dorpshuis 't Centrum-beheerder Brenda Roet werd pas in de ochtend benaderd. "Of we plek hadden voor een feest. Ik nodigde hem die middag uit om het te bespreken. Hij had al op internet gezet dat het bij ons zou zijn."

'Echt bizar dit'

Waarschuwende telefoontjes van geboekte artiesten en eerder gedupeerden bevestigden haar onderbuikgevoelens. "Toen heb ik snel de stekker eruit getrokken en de deur op slot gedaan. Je weet nooit wie er langskomt. Echt bizar dit. Denk je iemand te helpen..."

Koorn annuleerde vrijdagavond zelf al voor zijn eigen optreden. "Eerst zou het in De Volendammer zijn, in Hoorn. Toen weer in Schellinkhout en later in Venhuizen. Ik heb een dag ervoor afgezegd. Hij hoeft mij niet meer te bellen. Ik denk dat hij iets groots had bedacht, maar hij heeft zichzelf alleen maar meer in de nesten gewerkt", zegt de DJ over de organisator.