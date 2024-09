Zandvoort zoekt uniek cultureel festival om het wat 'saaie' laagseizoen op te fleuren

Zandvoort wordt ook wel eens Amsterdam Beach genoemd. Kunt u niet vragen of de Parade, die ook Amsterdam aandoet in de zomer, een wintereditie kan houden in Zandvoort? Ze hebben de kennis in huis.

"Ik houd me verre van de termen Amsterdam Beach of Beach for Amsterdam. Dat ligt hier nogal gevoelig in Zandvoort. We heten hier gewoon Zandvoort aan Zee. Ze mogen ook komen praten, maar we willen, nogmaals, wel onderscheidend zijn."

Bent u zelf wel eens naar één van de drie genoemde festivals geweest?

"Ja, ik ben op festival Over het IJ geweest in Amsterdam. Een fijn festival met een gemoedelijke sfeer. Het duurt ook meerdere dagen en er is voor iedereen wat te beleven."

Wat is uw favoriete Zandvoortse festival?

"Lastige vraag is dat. Als ik er één moet noemen, dan is dat wel het Streetart Festival. Op papier was het allemaal nog wat abstract. Maar als je het eenmaal ziet in het dorp, dan merk je dat het echt toegevoegde waarde heeft voor Zandvoort. Het blijft ook jarenlang zichtbaar."

Een woordvoerder van De Parade kon nog niet inhoudelijk reageren op de plannen van Zandvoort. "We weten nog niets van deze plannen. Praten kan overigens altijd, hoor. Dat hebben we ook wel eens met Haarlem gedaan."

Het nieuwe Zandvoortse 'concept evenementenbeleid' ligt de komende zes weken ter inzage voor inspraak.