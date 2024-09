Facebookpagina van gemeente Hilversum gehackt

"Dan hebben we het over het plaatsen van likes, opmerkingen of reacties, het uitvoeren van zoekopdrachten, het opslaan van items, het verzenden van formulieren en het opnemen van contact met volgers", schrijft de gemeente in het Facebookbericht. Er is wel geprobeerd om advertenties aan te maken voor een ander account, meldt de gemeente. Maar deze poging is mislukt.

Wel is het mogelijk dat de ongeautoriseerde personen toegang hebben gehad tot openbare persoonsgegevens van de volgers van het account. De gemeente heeft inmiddels extra beveiliging ingesteld om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen.