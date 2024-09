Waar is de liefde? In Laren en Blaricum werd het minste getrouwd

Amsterdam was, met zo'n drieduizend huwelijken, goed voor 31,8% van alle huwelijken in de provincie. Andere populaire trouwlocaties in Noord-Holland waren Haarlem met 551 huwelijken, Haarlemmermeer met 460, Zaanstad met 392 en Alkmaar met 341 huwelijken.

Volgens een onderzoek van The Perfect Wedding is het aantal huwelijken in Nederland weer aan het stijgen, vooral sinds de coronaperiode. Amsterdam leidde het aantal huwelijken in Noord-Holland, terwijl Laren en Blaricum met respectievelijk 27 en 28 huwelijken beduidend minder populair waren.