Buurtbewoners denken mee over verkeersveiligheid Pijlslaan Haarlem: "Een rotpunt"

Een van de oplossingen die Wegman aandraagt, zit al in de pen bij de gemeente: het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur. Het instellen van eenrichtingsverkeer vanaf de Leidsevaart tot aan de rotonde is volgens hem ook een mogelijkheid. De buurvrouw oppert om de verkeerslichten anders af te stellen, zodat fietsers en auto's niet tegelijk groen krijgen.

Verkeersdeskundige Andre van der Dussen hoort het allemaal met veel belangstelling aan. De gemeente heeft hem ingeschakeld om de verkeersveiligheid op de Pijlslaan aan te pakken. "De komende tijd komen er hier in de buurt nog zo'n 1.400 woningen bij", vertelt hij.

Fietsers met voorrang

"Daarom moeten we goed bekijken hoe we de verkeersstromen gaan regelen. We proberen het voor fietsers zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het gemak om de fiets te pakken moet groter zijn dan het gemak in de auto te stappen. Daarom geldt bij de nieuwbouw een lagere parkeernorm dan elders: er komt 0,4 parkeerplek per woning."

Parkeren is voor de bewoners van de Pijlslaan een belangrijk punt. In een deel van de buurt geldt betaald parkeren, in het andere deel niet. De Pijlslaan vormt precies de grens. Bas Wegman: "Dan zetten al die nieuwe bewoners straks hun auto bij mij voor de deur."

