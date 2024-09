Gemeente zoekt nog donateurs voor feest op de A10, maakt uit voorzorg 3 miljoen euro vrij

De gemeente wil hoe dan ook dat de bedachte programmering voor het snelwegfeest doorgaat, ook als geen nieuwe donateurs worden gevonden. Daarom wordt alvast een extra post onvoorziene kosten van drie miljoen aan het feest toegevoegd, meldt de gemeente in een brief.

De gemeente benadrukt dat er nog bedragen worden geworven en te hopen het uitgetrokken geld zo min mogelijk te gebruiken.

Snelwegfeest

Het feest, dat ‘…Op De Ring' heet, vindt plaats op zaterdag 21 juni. Op vrijdag de 20ste wordt het zuidelijke deel van de ring na de avondspits afgesloten. Die zaterdag is het feest en zondag moet er worden opgeruimd. Maandagochtend moet de weg weer open zijn voor verkeer, voor de spits begint.

Andere evenementen

In totaal worden voor de viering, die van 27 oktober 2024 tot en met 27 oktober 2025 duurt, ruim driehonderd evenementen georganiseerd. Het feestjaar start met een concert in de Ziggo Dome dat live wordt uitgezonden op NPO2. Ook worden onder andere een straatvoetbaltoernooi, een Amsterdamse musical en het Bijlmer Drum Festival georganiseerd.

Burgemeester Halsema zei eerder dat ze aan het begin van haar ambtsperiode behoorlijk zenuwachtig was voor de viering. "Je weet niet of mensen er zin in hebben en of ze überhaupt iets willen organiseren. Inmiddels ligt de organisatie echt bij de Amsterdammers en minder bij de gemeente. Er zijn zoveel Amsterdammers bij betrokken, het is zo leuk", aldus Halsema.