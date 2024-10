Zelf een woonwijk bouwen in je dorp: Jan Jaap blikt terug én geeft tips

Tips

Voor toekomstige CPO'ers zet Swart een aantal tips op een rijtje:

1. Neem initiatief (en wees brutaal)

"Toen we voor het eerst om tafel zaten met de gemeente waren we zo brutaal om hun oorspronkelijke bouwtekeningen op de schop te gooien en eigen tekeningen mee te nemen. Ze waren eigenlijk wel onder de indruk van hoe Max dat gedaan had, haha."

"Ook hebben we zelf geïnitieerd om een tweewekelijks bijpraatmoment met de gemeente te organiseren. Vanaf toen is het project in een stroomversnelling gekomen. Dat hadden we eerder moeten doen. Houd er dus rekening mee dat er veel vanuit jezelf moet komen."

2. Bespreek de verwachtingen

"Van tevoren konden we niet overzien hoeveel tijd het zou gaan kosten. Het is verstandig om de verwachtingen met elkaar - de CPO-groep en de gemeente - te bespreken en een realistische planning te maken. Houd er rekening mee dat het vier, vijf jaar duurt voor de huizen er staan. Alles wat eerder is, is mooi meegenomen. En als je in het bestuur zit, gaat het je veel tijd kosten. Ook in de avonduren."

3. Houd de groep op de hoogte

"Bij een CPO moet de groep kopers aangehaakt blijven. In ons geval was dat niet zo lastig - veel alternatief voor de jongeren was er niet. Maar het is evengoed belangrijk om iedereen op de hoogte te houden. Wij stuurden regelmatig updates in de groepsapp en organiseerden bijpraatmomenten in de sporthal. Zo kunnen mensen meedenken en blijven ze aangesloten. Het is ook handig om alles wat je bespreekt vast te leggen, met de groep, maar ook met de gemeente."

4. Kies voor prefab

"Ik zou altijd voor prefab kiezen. Het is snel en goedkoop: de woningen zijn kant en klaar. Er zijn ook CPO's waar de woningen zelf worden bedacht, maar in ons geval heb je 23 mensen, dus 23 meningen. Bij prefab is het simpel: je hebt dit huis, je kunt deze opties aanvinken, en dat is het. We zijn allemaal starters en iedereen wil een huis, het liefst zo goedkoop mogelijk. Of een geveltje er dan net iets anders uitziet maakt dan niet zoveel uit."