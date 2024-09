Leo Renders (75), BN’er in Enkhuizen, overleden: "Hij vermaakte de mensen graag"

“Het is en blijft mijn zwagertje”, zegt Marijke. “Nu de laatste tijd dat hij ziek was, ging ik wekelijks met hem boodschappen doen. Dat was voor hem een uitje, hij kwam vaak bekenden tegen. Hij is altijd met humor en positiviteit door het leven gegaan. Zeven weken terug is hij nog bij ons geweest. Mijn zus hees hem op de scooter, want hij kon bijna niet meer lopen. Ik ben zo dankbaar dat we dat moment nog samen hebben gehad.” Leo Renders overleed op 75-jarige leeftijd, hij was al enige tijd ziek.