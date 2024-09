'Superkolonie' mieren teistert Velsen-Zuid: mediterraan draaigatje slaat toe

Radeloos

Het maakt bewoners Jinke Roode en Claudia Boerhof moedeloos. Overal kruipen de beestjes. Op straat krioelt het van de mieren, die vervolgens ook in de huizen komen. Bij de voordeur van Jinke Roode kruipen de mieren via haar voordeur naar binnen. Na meerdere keren al kokend water of bestrijdingsmiddelen te hebben gebruikt, is ze ten einde raad. "Ze zitten overal en ik krijg ze niet weg. Wat ik ook maar doe", vertelt Jinke. "We zijn hier ruim een jaar geleden komen wonen en sinds afgelopen zomer is het alleen maar erger geworden."

Buurvrouw Claudia: "Bij mij zitten ze op het terras. Ik woon er al ruim dertig jaar en sinds afgelopen zomer moet ik mijn gasten krukjes aanbieden. Anders kruipen de mieren in de schoenen van mijn visite."

Nog geen oplossing

De gemeente Velsen is op dit moment op zoek naar de beste oplossing. "We vinden het vervelend voor de bewoners, daarom nemen we dit probleem serieus. Op dit moment zijn we in gesprek met een bioloog van de Universiteit van Wageningen." Deze expert stelde een biologisch bestrijdingsmiddel voor, maar het is nog niet gegarandeerd dit het probleem zou oplossen. De mieren kunnen zich snel en goed verplaatsen, waardoor het een uitdaging is om ze te bestrijden. "We kijken in de tussentijd naar een ander niet-agressief bestrijdingsmiddel om het Mediterraan draaigatje aan te pakken."

De buurt zit intussen met hun handen in het haar, machteloos als ze zijn. Sommigen hebben inmiddels aangegeven zelfs te overwegen om te verhuizen.