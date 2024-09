Gaan kabinetsplannen het grote woningtekort in Noord-Holland oplossen?

Daarnaast wil het kabinet ook bouwgrond betaalbaarder maken, maar ook via innovatie ervoor zorgen dat woningen in korte tijd gebouwd kunnen worden. Er wordt gekeken naar het beter benutten van leegstaande panden, het bouwen van meer middenhuurwoningen en meer seniorenwoningen. Daarnaast moeten procedures worden versneld, onder meer door het aantal bezwaarmogelijkheden te verminderen.

Verdeeldheid over minder bezwaarmogelijkheden

Een voorstel waarover de panelleden verdeeld zijn. Waar de één vindt dat het inderdaad wel wat minder mag, zien anderen dat anders. "Een minister, Mona Keijzer die zelf tot aan de Raad van State heeft geproduceerd tegen bouwplannen in haar eigen buurt en dan zeggen dat anderen dat niet mogen?"

De Provincie is in eerste aanleg enthousiast over de kabinetsplannen. "We zien in het regeerprogramma veel punten terug die ook voor ons belangrijk zijn. Als provincie willen we met partners zoveel mogelijk woningen bouwen. Het is essentieel dat het Rijk ons hierbij helpt en in dit regeerprogramma worden hiervoor goede stappen gezet."

Provincie blij met kabinetsplannen voor woningbouw

Wel benadrukt de provinciewoordvoerder dat het belangrijk is dat regels voor langere tijd blijven gelden. En bovendien dat woningen met voorrang worden aangesloten op het elektriciteitsnet, maar ook op het wegennet en op het openbaar vervoer.

"Uiteraard moet nog blijken of deze maatregelen voldoende zijn om de grote opgave te lijf te gaan. Veel van de beoogde maatregelen moeten nog worden uitgewerkt. Maar we zien het wel als goede stappen in de juiste richting."