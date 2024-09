Kabinet investeert in marine: Den Helder ziet kans voor stadsontwikkeling en groei

Uit de reacties op straat in Den Helder blijkt dat inwoners de extra investering waarderen, vooral voor de verbetering van de leefbaarheid in de stad. Ze vinden dat er weinig over is van de marinestad zoals die ooit was door alle bezuinigingen van de afgelopen decennia. "Dit is een kans om de marine en de stad weer in oude glorie te herstellen," luidt het oordeel.

Wel merkt een mevrouw op: "Je wil vrede, dus eigenlijk heb je liever dat het niet nodig is."

Extra personeel

De Koninklijke Marine is blij met de steun uit Noord-Holland, zo laat een woordvoerder weten: "Het is fijn dat er zoveel draagvlak is voor investeringen in Defensie. Deze zijn essentieel om Nederland en onze NAVO-bondgenoten veilig te houden. Voor de marine betekent dit onder meer de aankoop van twee extra fregatten en helikopters, evenals investeringen in onze inlichtingencapaciteit."

Door de uitbreiding van het materieel is Defensie ook op zoek naar extra personeel: "De komende jaren heeft de marine behoefte aan meer medewerkers. We hebben niet alleen militairen nodig, maar ook technisch personeel in Den Helder voor het onderhoud van onze schepen en wapensystemen."