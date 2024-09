Davy Klaassen staat voor derde periode bij Ajax en zit woensdag al bij selectie

Klaassen speelde eerder van 2011 tot 2017 en 2020 tot 2023 in Amsterdam. Hij vertrok een jaar geleden naar Inter, maar dat werd geen gelukkig huwelijk.

"Er zijn nog wat details om af te ronden, maar dat is een kwestie van uren", zei Farioli over de overstap van Klaassen. "Het was mooi toeval, want een paar weken geleden vroeg hij zelf om mee te trainen. Steven Berghuis staat vier weken langer aan de kant en Sivert Mannsverk heeft in de interlandperiode een serieuze enkelblessure opgelopen. Kristian Hlynsson is ook niet helemaal fit. Dat deed ons naar oplossingen kijken."