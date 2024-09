Kabinet draait geldkraan Noord-Hollands natuurbeleid dicht, en nu?

Zo ook bij Natuurmonumenten, beheerder van 52 natuurgebieden in Noord-Holland. "We hebben afgelopen twee jaar hard gewerkt om met alle partijen in gesprek te gaan. Het programma bood ons de kans om samen te werken en het is teleurstellend om ermee te moeten stoppen", zegt gebiedsmanager Lea van der Zee.

Volgens Van der Zee komen projecten nu op losse schroeven te staan. Van der Zee heeft bijvoorbeeld een hoop uren geïnvesteerd bij het Zwanenwater om de overgangszone tussen het Natura2000 gebied en de naastgelegen bollenvelden te vergroten. "We hebben met iedereen gepraat om het op te lossen. De Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), de dorpsraad, gemeente en de boeren. Concrete afspraken waren er nog niet en nu ligt alles weer helemaal stil."

Waterkwaliteit staat onder druk

En dat is een probleem. Want de doelen - stikstofreductie en verbetering van de waterkwaliteit - blijven gewoon staan. Daar is haast bij, want als Nederland in 2027 niet voldoet aan de Europese normen voor schoon water, heeft dat grote financiële gevolgen. Zo kan de Europese Unie dwangsommen opleggen of vergunningen weigeren.

Een woordvoerder van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is dan ook bezorgd over het stopzetten van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. "De gezamenlijke basis en financiële onderlegger van de samenwerking in het landelijk gebied valt weg. Het is op dit moment nog onduidelijk wat daarvan de precieze gevolgen zijn. Alle gebiedsprocessen staan op dit moment onder druk."

