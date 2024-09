Sloophamer dreigt: geen monumentenstatus voor historische Hilversumse villa

De villa werd meer dan honderd jaar geleden gebouwd en was ooit, samen met de karakteristieke tuin, beschermd als provinciaal monument. De provincie heeft het monument echter afgestoten, waardoor het feitelijk niet meer beschermd is. De provinciale monumentenstatus is niet omgezet naar een gemeentelijk of rijksmonument.

Erfgoedvereniging Bond Heemschut vroeg onlangs alsnog een status als rijksmonument aan voor het gebouw. Het Cuypersgenootschap en de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk deden een verzoek om de villa aan te wijzen als gemeentelijk monument en het zo te beschermen tegen sloop.

Dat laatste gaat in ieder geval niet gebeuren: de twee partijen hebben te horen gekregen dat de gemeente het gebouw geen gemeentelijke monumentenstatus gaat geven. Dat is opvallend: eerder gaf de Hilversumse welstandscommissie wel aan dat de villa beschermd zou moeten worden.

Andere keuze

Hilversum kiest daar dus niet voor. De keuze wordt gemaakt omdat het gebouw onder de huidige omstandigheden niet bewoonbaar en bruikbaar is. De huidige eigenaren willen daar verandering in brengen. Dat kan niet als het gebouw een gemeentelijk monument is. Op het moment dat ze de villa kochten, had het ook geen monumentenstatus.

Kort gezegd vindt het Hilversumse gemeentebestuur het voor de eigenaren niet eerlijk als de villa nu alsnog beschermd wordt met een monumentenstatus, omdat dat dat 'onevenredige gevolgen' heeft voor hun plannen.

Hoop op monumentenstatus

De erfgoedbeschermers zetten nu alles op alles op de bekende Hilversumse villa alsnog te beschermen. Dat moet voorkomen dat het gebouw tegen de vlakte gaat. "Het gerucht gaat dat de eigenaar van De Bijenschans hier zijn droomvilla wil bouwen. Dat er al een buitengewoon sprookjesachtige droomvilla staat is blijkbaar niet van betekenis. Als De Bijenschans daadwerkelijk wordt gesloopt zal ook het prachtige interieur enkel nog op foto bewaard blijven", zo klinkt het.

De hoop is nu nog gevestigd op de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Die zou de villa nog een status als rijksmonument kunnen geven. Daarnaast hopen de partijen dat de gemeente en de eigenaar nog van mening veranderen en de villa het 'respect geven die het verdient'.