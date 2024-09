Haarlemse Renee Rose vertegenwoordigt Noord-Holland bij finale Regio Songfestival

Renee is een van de vier artiesten die met een ervaren producer de studio in gingen om van hun nummer de best mogelijke versie te maken. Dat leverde vier nummers op die in stijl van elkaar verschilden, maar allemaal een hoog niveau hadden.

Voor de jury maakte dat het nog lastig om daar de beste uit te kiezen. Juryvoorzitter Danny van Tiggele benadrukte dat bij zijn eindoordeel, maar was ook duidelijk over de winnaar: "We hebben gekozen voor een heel goed lied, met een stoere performance en een duidelijke boodschap."

Op het nippertje

Het had niet veel gescheeld of Renee Rose had het Regio Songfestival aan zich voorbij moeten laten gaan. Maar dat de termijn voor de inschrijving verlengd was, pakte voor haar gunstig uit: ze weet haar nummer nog op tijd af te krijgen en zendt het in. "Ik heb me een kwartier voor de deadline aangemeld ofzo", zegt ze lachend.

Nu wacht de landelijke krachtmeting met de artiesten van de andere provincies. Op zaterdag 9 november vindt die plaats in Maastricht.