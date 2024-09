15 nieuwe helden achter het stuur voor ouderendiners

15 mensen hebben zich via nhhelpt.nl aangemeld als vrijwillig chauffeur om 'eenzame' ouderen naar diners in Alkmaar te brengen. Om dat succes te vieren werd er in recreatiegebied Geestmerambacht een barbecue georganiseerd. "Ik kon er echt naar uitzien dat ik weer eens iets leuks had", zegt Annemarie van Rems.