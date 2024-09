Gezin op straat door nieuwe huurregels: "Los het op, dit kan niet!"

"Op 31 augustus hoorden we dat we er op 1 november uit moesten", zegt Timo Boven uit Monnickendam. Hij kwam hier twee jaar geleden wonen met zijn vrouw Anina en kinderen Cleo (3) en Noah (5). Een perfecte uitkomst, want de ouders van Timo wonen ook in Monnickendam.

De nieuwe huurwet moet zorgen dat huurders van woningen beter beschermd zijn, maar het reguleren van dat middensegment zorgt er ook voor dat veel huiseigenaren het niet meer aantrekkelijk vinden om hun woning te verhuren. De Raad van State waarschuwde daar in november vorig jaar al voor, en voor Timo en Anina wordt het werkelijkheid.

"Nu zijn we als een gek op zoek naar een huis, maar dat is in deze markt lastig," laat hij weten. Onlangs werden ze met een paar duizend euro overboden. "Nu gaan we waarschijnlijk wonen bij mijn moeder op zolder."