Vier vermiste viskotters teruggevonden in één jaar, stichting maakt droomstart

De zeebodem herbergt vele treurige verhalen van viskotters die nooit meer terugkeerden, zoals dat van de UK58. Een Urker viskotter die 58 jaar geleden, met vijf bemanningsleden aan boord, verdween op zee. Door de onwetendheid blijven nabestaanden zitten met veel vragen, maar sinds het ontstaan van Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten kunnen steeds meer families rekenen op antwoorden.

Na de UK154, HD108 en TX26 is de UK58 is alweer de vierde case die de stichting, die ruim een jaar bestaat, op heeft weten te lossen. De viskotter is door wrakduikers op de Noordzee, op zo'n vier uur varen ten noordwesten van Terschelling, geïdentificeerd. En dat is voor voorzitter Cees Meeldijk heel bijzonder. "Het is zo absurd dat dit allemaal is gelukt, ongelooflijk."

'Speld in hooiberg'

Er komt namelijk veel werk bij kijken om een gezonken viskotter in Noordzee te kunnen vinden. De zee is niet alleen immens groot, er liggen wel duizenden wrakken op de bodem. "Je bent op zoek naar een speld in een hooiberg en de truc is om die hooiberg zo klein mogelijk te maken", vertelt Cees.

De stichting is soms wel maanden bezig om genoeg bruikbare informatie te vinden die leidt naar een mogelijke positie van een wrak. "Je gaat informatie verzamelen bij de families, de visserijgemeenschap, bij instanties, gaat de archieven in, praat met lokale historici en hebt natuurlijk wrakduikers nodig die het potentiële wrak gaan onderzoeken", vertelt Cees. "Dus daar gaat gigantisch veel werk in zitten."

