Dankzij speciaal schoolprogramma kon 'bronzen' Luuc van Opzeeland blijven windsurfen

Het past nog net even, op de maandagochtend. De inmiddels in Canada wonende Van Opzeeland (25) is anderhalve dag in Nederland, voor een sponsoractiviteit en om z'n ouders snel te zien. Maar ook voor zijn oude middelbare school maakt hij graag tijd.

"Ik krijg er flinke flashbacks van als ik hier rondloop. Het is ook al een jaar of acht geleden dat ik hier voor het laatst was", vertelt hij glimlachend. "Maar ik had een dealtje met mijn oude gymleraar gesloten dat als ik een medaille won in Parijs, dat ik dan nog een keer langs zou komen."

Deal met oude gymleraar

Die medaille kwam er, en dus mocht de leraar in kwestie, Erik Dekker, hem huldigen in de aula. "Het is super hoe ver Luuc is gekomen in het windsurfen, echt heel gaaf", zegt de zelf ook windsurfende Dekker. "En hij is natuurlijk een voorbeeld voor alle kinderen die hier nu op school zitten."

Dat geldt al helemaal voor de pakweg veertig kinderen die hetzelfde talentenprogramma doorlopen als Van Opzeeland ooit deed. Sporters, dansers, acteurs en modellen, met behulp van de docenten kan er geschoven worden in hun schooltaken om ruimte te maken voor trainingen, wedstrijden en andere verplichtingen.