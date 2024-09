Strijder tegen orgasmekloof: Hanni runt seksshop 'voor vrouwen' in Amsterdam

Wanneer Hanni een artikel leest over een door vrouwen opgerichte seksshop, besluit ze dat er ook zoiets in Amsterdam moet komen. Want, zo vertelt ze, "Als je over de Wallen loopt krijg een beeld van vrouwen en seksualiteit waar je je als vrouw op geen enkele manier mee kunt associëren." Ze besluit over te gaan tot actie.

Niet veel later wordt Mail & Female opgericht, een online winkel voor seksspeeltjes voor vrouwen. Met haar winkel en ideaal is ze voornemens de orgasmekloof te verkleinen. "Het is onrechtvaardig dat vrouwen niet volledig kunnen genieten van seks en hun lichaam", aldus Hanni. Seksspeeltjes helpen volgens haar enorm om de orgasmekloof te verminderen en: 'zolang die nog bestaat, is er nog geen reden om de strijd te stoppen'.

Yoni workshop

Inmiddels is er ook een fysieke winkel, op de hoek van de Vijzelgracht in Amsterdam. De winkel trekt volgens Hanni een heel divers publiek: "Het hele diverse seksuele pluimage vindt hier zijn plek."

Naast de producten, komen mensen ook langs voor workshops. Bij de 'yoni massage' en 'lingam massage' komen de dildo's en vulva's op tafel om te op oefenen. Al gaat het niet alleen om techniek: "Het gaat ook om het gevoel en de betekenis er achter, zoals we dat vanuit de Tao en de Tantra hebben geleerd."