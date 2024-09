Jeroen wil via het Regio Songfestival éindelijk doorbreken

Jeroen is al langere tijd zanger, vooral cover-artiest. Toch heeft hij er ook zeker over nagedacht om eigen muziek te maken. "Ik heb het ook veel geprobeerd, maar het doorbreken lukte niet. Dan moet het allemaal kloppen en de juiste persoon moet het oppikken."

Allerlei verschillende zaken zorgden er telkens voor dat Jeroens muziekdoorbraak uitbleef. Daarom doet hij nu mee aan het Regio Songfestival met een nummer waar hij al eens mee heeft geprobeerd door te breken. "Dat liedje bleef steeds in mijn hoofd ronddwalen. Het ligt denk ik al vijftien jaar op de plank."

Hij stuurde het op en verwachtte niet veel, tot hij zijn telefoon zag oplichten. "Dan denk je: 'oh, er is ook iemand anders die het leuk vindt'. En nu ben ik hier", lacht hij.

'Puur'

De zanger gaat met zijn nummer 'Puur' een gooi doen naar de finale van het Regio Songfestival. Maar voordat Jeroen met de producers aan de slag gaat, gaan we eerst even terug naar de plek waar hij vandaan komt. Bekijk het allemaal in deze vierde aflevering.