Vrijwilligerstekort bedreigt voortbestaan uniek flessenscheepjesmuseum

Het flessenscheepjesmuseum in Enkhuizen kan nog maar drie dagen per week open door een groot vrijwilligerstekort. "Met zo weinig inkomsten, is het afwachten hoe lang wij de vaste lasten kunnen betalen", zegt vrijwilliger Marianne van Haandel. "Wij zijn bang dat het ons de nek gaat kosten." Via een oproep op nhhelpt.nl hoopt ze dat mensen zich aanmelden als vrijwilliger.