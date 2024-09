Live NH Sport: FC Volendam moet aan de bak en talenten Ajax en AZ tegenover elkaar

Kruys is nog afwachting van de vrijgave van Brandley Kuwas. De aanvaller tekende anderhalve week geleden een contract bij Volendam, maar is nog niet speelgerechtigd; Aurelio Oehlers is weer fit. De aftrap bij FC Volendam - FC Dordrecht is om 20.00 uur. Vanuit het Volendam-stadion hoor je verslaggever Stephan Brandhorst.

Jong Ajax - Jong AZ

Op hetzelfde tijdstip begint op sportpark De Toekomst in Amsterdam de ontmoeting tussen de beloftenteams van Ajax en AZ. Zes keer eerder stonden zij in competitieverband in de eerste divisie tegenover elkaar. De balans is licht in het voordeel van de Alkmaarders die drie keer wonnen. Jong Ajax zegevierde twee keer en één keer werd het 1-1.

