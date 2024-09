Anat maakt Rembrandtfiguren die je kunt aanraken en opeten

Anat maakt niet alleen beelden van brons, maar ook van chocolade. Ze laat een zelfportret van Rembrandt in chocolade zien die in de museumwinkel te koop is. "Het is interessant materiaal, want het lijkt op brons, maar het is eetbaar en daardoor speels. To eat or not to eat, speelt altijd mee", vertelt Anat met een glimlach.

"En ik gebruik het niet alleen op commerciële manier, zoals met de Rembrandthoofdjes, maar ik maak met chocolade ook hele kunstinstallaties." Voor Anat is er geen verschil tussen werken in brons of in chocolade. "Het beeldhouwen blijft hetzelfde. Het afgietsel is alleen verschillend. En brons heeft natuurlijk een bepaalde status, maar chocolade mag er ook zijn."