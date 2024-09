Noorderlicht liet lang op zich wachten, maar Cor legde het toch vast

"Ik kreeg om 4.00 uur 's nachts een melding van een app op mijn telefoon dat er op dat moment een grote kans was om het noorderlicht te zien", vertelt Cor.

Hij trok eerst de duinen van Egmond in, maar daar kon hij het nog niet goed zien. "Toen ben ik naar de andere kant van Egmond-Binnen gegaan, naar de polder. Op een gegeven moment zag ik een soort grijze streep in de lucht. Toen ik dat vastlegde met de camera, was dat het noorderlicht."

Drie keer is scheepsrecht

Uiteindelijk was de paarse gloed pas rond 5.20 uur aan de hemel te zien. Dat hij er erg vroeg voor zijn bed uit moest, vond Cor niet erg. "Het was zeker de moeite waard. Ik heb twee keer eerder geprobeerd het noorderlicht te fotograferen, maar dat is toen niet gelukt. Drie keer is blijkbaar toch scheepsrecht."

"Ik heb wel mazzel gehad, denk ik. Ik ben er heel blij mee."