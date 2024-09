Ajax kondigt benefietwedstrijd tegen 'Real Madrid Legends' aan om jubileum te vieren

Bij de Amsterdammers komen onder meer Jari Litmanen, de gebroeders De Boer, Edwin van der Sar en Sjaak Swart in actie. Louis van Gaal is de trainer. Bij Real Madrid maken oud-sterren als Iker Casillas, Christian Karembeu, Paco Pavón, Raúl Bravo en Steve McManaman hun opwachting.

Geschiedenis

Ajax speelde in totaal 14 officiële wedstrijden tegen Real Madrid. Vijf van die wedstrijden werden gewonnen. Overwinningen van Ajax op De Koninklijke zijn bijna altijd legendarisch. De meest recente, de 1-4 uitoverwinning in 2019, is daar misschien wel het beste voorbeeld van.