Podcastmaker onderzoekt: kan er een nieuwe wijk als Rosehaghe in Haarlem ontstaan?

NH-podcast Rosehaghe, op zoek naar de ideale woonwijk

Rosehaghe, op zoek naar de ideale woonwijk is een vierdelige NH-podcast over goed wonen in Haarlem, toen en nu. De eerste twee afleveringen werden afgelopen donderdag gepubliceerd. Sinds vandaag zijn ook aflevering 3 en 4 te beluisteren via deze site en via Spotify. De podcast is mogelijk gemaakt met steun van het Haarlems Media Fonds.