Overleed René door de schuld van zijn behandelaars in het Noordwest Ziekenhuis?

"En wat zei die klinische blik u", vraagt het college. Ze vervolgt: "Ik zag geen beeld van sepsis (bloedvergiftiging, red.), wel veel verwardheid. Ik heb met mijn handen gevoeld of hij koorts had, maar dat was niet zo."

Natte vingerwerk

Daar lijkt het college van op te kijken. Onrust, verwardheid, de zuurstofslang er steeds uittrekken, zelf uit bed gaan: dat doet toch denken aan een delier, oppert het college. "Heeft u gevraagd of hij hallucineerde of droomde?" Ze verklaart: "Nee, dat heb ik niet gevraagd, maar dat was niet zo."

"Op basis van je klinische blik is niet in te schatten wat iemands temperatuur is. Je kunt geen verschil voelen tussen 37 en 38 graden", reageert Jeroen daarop. "Dat is geen nauwkeurige handelwijze. Dat de verpleegkundige meent dat er geen sprake was van sepsis of een delier, vindt Jeroen raar. "Er zijn ook geen controles gedaan, dus dat kan ze helemaal niet stellen."

In de ochtend van 25 september 2019 werd René levenloos aangetroffen naast zijn bed. Terwijl de reanimatie plaatsvond, alarmeerde de verpleegkundige zijn vrouw Irene, verklaart ze. Dat er geen opvang was op het moment dat de familie aankwam, zou niet kloppen.

"We zijn daarna met het Spoed Interventie Team een ruimte ingegaan om het na te bespreken. Mijn collega hield zicht op de lift en zei dat de familie eraan kwam. Toen ben ik hen meteen tegemoet gelopen."

Ander verhaal

Of er al een wit laken over René lag, kan ze zich niet meer herinneren. Ook niet of het gordijn was dichtgetrokken en de deur open stond. "Er was op dat moment een wisseling van dienst, dus iedereen moest ook terug naar de afdeling. Het was op dat moment heel hectisch."

Pim, de middelste zoon, vertelt een heel ander verhaal. Nadat het ziekenhuis Irene belde, is hij samen met zijn moeder en vrouw naar het ziekenhuis geracet. "Binnen twintig minuten stonden we vol adrenaline op de afdeling, maar er was niemand. Toen we de kamer binnenliepen, hebben we ook niemand gezien. De deur was open en het gordijn was dicht. Na een snelle blik zagen we dat hij was overleden. Hij was zelfs al helemaal afgedekt."

'Gedaan wat ik kon'

Zijn vrouw neemt ook het woord. "Mijn schoonmoeder viel op de gang flauw in een stoel. Toen Pim begon te schreeuwen, kwam de verpleegkundige pas aangelopen. Ze had een vies wit pak aan, waarschijnlijk van de reanimatie. Toen vertelde ze ons op de gang dat hij al was overleden en nam ons mee naar de koffiekamer."

"Ik herken mij hier niet in, in mijn beleving zijn we samen naar de kamer gegaan. Er is inderdaad geschreeuwd, maar toen waren we samen op de kamer", reageert de verpleegkundige.

"Ik ga echt niet op de gang zeggen dat hij is overleden. Dat kan ik u op een briefje zeggen. In mijn werk heb ik zo veel families moeten opvangen dat ik het me niet kan voorstellen. Ik heb naar eer en geweten gehandeld. Ik ben een goede verpleegkundige en heb gedaan wat ik kon", besluit ze.