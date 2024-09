Feestdag in Medemblik eindigt met heftige schietpartij: "Ik hoorde pang, pang"

Wat een feestelijke dag was – de harddraverij wordt in Medemblik ook wel de 'dag der dagen' genoemd – eindigde met een ernstig incident. De schietpartij vond plaats om 23.00 uur 's avonds. Een 23-jarige man uit de gemeente Medemblik werd vanuit een witte auto beschoten. De auto reed daarna door richting de Randweg, aan de kant van de Gildenwijk.

Naast de politie kwamen ook meerdere ambulances en een traumateam ter plaatse. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Vermoedelijk is een conflict de aanleiding voor de schietpartij, aldus een politiewoordvoerder.

Een hoop geschreeuw

Tien uur later is van de schietpartij niets meer te merken op het industrieterrein, waar onder meer bedrijven zitten die boten maken. Op het moment van de schietpartij waren alle bedrijven gesloten.

Wim en Renate uit Boxtel sliepen vannacht op een boot, grenzend aan het industrieterrein. Ze lagen tegen 23.00 uur al in bed. "Ik hoorde 'pang, pang'. En daarna een hoop geschreeuw. Ik dacht wel: 'Dit is geen vuurwerk'."

Ze bleef, bewust, op de boot. "Ik twijfelde nog om naar buiten te gaan, maar dacht toen: ze kijken maar. Er is hier wel vaker een groepje jongeren. Als je hoort dat er dan is geschoten, dan is dat toch wel eng. Ambulances heb ik niet gehoord."

Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar de schietpartij en heeft ter plaatse al meerdere getuigen gesproken. Ook is de politie op zoek naar beelden van dashcams of deurbelcamera’s, in de buurt van de Overleek.