'Onrust bij taxichauffeurs nu Schiphol grote aanbesteding afblaast'

Niet alle taxi's mogen zomaar reizigers op de luchthaven ophalen, op dit moment mogen alleen Bios, Willemsen-de Koning en Schiphol Taxi dat. De vergunning die ze daarvoor van Schiphol hebben gekregen loopt eind november af.

Nieuwe concessie

Voor de komende jaren zou de concessie aan andere partijen gegund worden. Bedrijven en zelfstandig chauffeurs moeten aan strenge eisen voldoen. Voor de chauffeurs geldt bijvoorbeeld dat ze een leasecontract van 80.000 euro moeten afsluiten voor een speciale Schipholvariant van de elektrische Mercedes EQS 350.

Normaal gesproken een logische investering, omdat reizigers oppikken vanaf Schiphol een lucratieve business is. Maar nu blijkt het ineens onzeker of de bedrijven hun concessie wel krijgen. Een woordvoerder van Schiphol laat aan de krant weten dat er fouten zijn gemaakt bij de aanbestedingsprocedure.

Zes maanden

"Bij de samenstelling van de beoordelingscommissie is per ongeluk afgeweken van de procedure zoals die was beschreven in de aanbestedingsstukken", aldus de zegsman. Een nieuwe procedure zou zes maanden in beslag nemen.