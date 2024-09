Haarlemse modeontwerpster maakt Indiase sluier voor senator op Prinsjesdag

Artie Ramsodit is een nakomeling van één van deze contractarbeiders. Samen met Helina heeft ze het Ornhi-project opgezet en gezocht naar verschillende culturele activiteiten uit India die het land met het westen kan verbinden.

Ze organiseren evenementen om hun boodschap kracht bij te zetten: dat iedereen mag zijn wie hij of zij is. "Je kleding vertelt je verhaal", legt Artie uit. "En samen vertellen we het verhaal van de Nederlandse samenleving. Het is een gedeelde geschiedenis."

Prinsjesdag

Artie en Helina benadrukken dat ze juist met het project en het maken en dragen van de kleding die verbinding willen creëren, en niet het onderscheid benadrukken. Helina door samen te werken met de Indiase textielbewerkers, maar door haar eigen moderne twist er aan te geven. Artie door zich als GroenLinks-PvdA politica een sterke rechtsstaat na te streven.

Maar juist tijdens deze Prinsjesdag, de eerste met een nieuw kabinet van PVV, BBB en NSC, kan de Haarlemse politica het niet nalaten een statement te maken. "We moeten nu wel voorkomen dat we iets kapot maken van die rechtsstaat. We moeten niet bij voorbaat mensen uitsluiten."

Helina kijkt toe hoe Artie in de Ridderzaal de ornhi in vol ornaat draagt tussen alle andere vrouwen met hoedjes. Als half Nederlandse en half Indiase is de Haarlemse ontwerpster benieuwd wat het straks losmaakt. Zelf voelt ze wrijving als ze nadenkt over het koloniale verleden van haar voorouders en het verdriet dat haar vader als nabestaande van Indiase contractarbeiders nog steeds voelt. "Het heeft wel impact op me."

Beide vrouwen vertellen op 5 oktober aanstaande in het Maritiem Museum in Rotterdam hun verhaal van het ornhi-project en de culturele verbinding die ze zoeken.