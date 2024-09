112-blog | Peperdure Porsche rijdt tegen vangrail • Auto op z'n kant op N9

17 september 2024, 07.11 uur

Bij een schietpartij gisteravond rond 23.00 uur aan de Overleek in Medemblik is een gewonde gevallen. Het slachtoffer is volgens een politiewoordvoerder naar het ziekenhuis vervoerd. Over de ernst van de verwondingen van het slachtoffer of de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend.