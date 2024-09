Fietser (20) uit Warmenhuizen overleden bij aanrijding in Oudkarspel

Rond 22.45 uur stak een groepje fietsers de N245 (Schagerweg) ter hoogte van de Westelijke Randweg over. Een van hen werd daarbij geschept door een auto. Hulpdiensten werden massaal opgeroepen, maar die hulp mocht niet meer baten. Het 20-jarige slachtoffer uit Warmenhuizen overleed ter plekke, bevestigt een woordvoerder van de politie.

De bestuurster van de auto is aangehouden door de politie en verhoord. Volgens de woordvoerder was zij niet onder invloed van alcohol of drugs. "Het heeft er alle schijn van dat de fietser door rood is gereden", meldt de woordvoerder. De snelheid van de auto ten tijde van het ongeluk wordt nog onderzocht.

"Dit is vreselijk triest voor de nabestaanden van het slachtoffer", aldus de politiewoordvoerder. "We hebben een familieagent aan ze gekoppeld om ze bij te staan."