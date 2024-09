Iconische shopperhal in Amsterdamse Poort wordt verbouwd: "Het is hier aardig gedateerd"

Niet zozeer een nieuwe locatie trouwens - de plek tussen het Anton de Komplein en het 'kleine' Bijlmerplein blijft gewoon - maar alles wordt grondig opgeknapt en er komt een nieuwe ingang aan dat 'kleine' Bijlmerplein. "Waardoor je meer een open verbinding krijgt met buiten", zegt projectdirecteur Lieske van Pelt van CBRE Investment Management, eigenaar van de Amsterdamse Poort. "Dit plein wordt de voortuin van de shopperhal."

Die nieuwe shopperhal moet in 2027 klaar zijn. Tot die tijd kunnen de ondernemers terecht in een tijdelijke shopperhal. Of zoals Sjors van de Italiaanse broodjeszaak het eerder al noemde: 'units'. Niet dat Sjors er verder problemen mee heeft. "Het is allemaal nieuw, spannend. Waarschijnlijk krijgen we straks wat meer ruimte. Het is ook wel tijd voor vernieuwing want het is hier natuurlijk aardig gedateerd."

Niet terugkeren

Ton de Lange zit met zijn fotozaak niet ín de shopperhal, maar wel aan de straatkant in hetzelfde gebouw en dus ook hij moet even weg. Ton kan een pand aan de overkant van de straat huren van CBRE en heeft inmiddels een contract getekend voor twee keer vijf jaar. Hij is dus niet van om plan om terug te keren naar de nieuwe Shopperhal. "Een kledingzaak pakt natuurlijk de rekjes op en zet het aan de andere kant. Die is meteen klaar. Bij ons is het iets omslachtiger. We krijgen een nieuwe studio, er moet een heel nieuw netwerk aangelegd worden. Computers, printers. Dus dat wordt wel een blijvende locatie voor ons."

Ton is blij met zijn nieuwe toekomstige plek maar ook met de veranderingen die in gang zijn gezet. "Aan het begin van de Amsterdamse Poort hebben ze al verbouwd. Nieuwe gevels, het ziet er netjes uit. Deze hoek is ook wel echt aan vernieuwing toe. Er komen ook hier nieuwe gevels, dus dat ziet er dan ook netjes uit."