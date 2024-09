Vermeende slachtoffers in zaak tegen Martijn N.: "Je hebt mijn toekomst afgenomen"

De aangiften hadden volgens het Openbaar Ministerie eenzelfde patroon. Het contact gaat via social media, de seks is hardhandig en altijd op initiatief van N.. Voor de verkrachting zet N. vaak een Disneyfilm op.

Wurgen

V. is een van de slachtoffers die vandaag aanwezig was. Toen hij Martijn N. ontmoette was V, een jong en veelbelovend danstalent. Hij sprak af bij N. thuis en het misbruik gebeurde volgens hem in een aantal seconden. "Ik weet niet wat ik erger vond: het misbruik of het wurgen. Toen hij me wurgde, dacht ik dat dit het einde zou zijn."

Nadat het gebeurde was V. doodstil. "De tranen stonden in mijn ogen. Hij deed alsof er niets gebeurd was. Alsof het dagelijks werk was. Wat achteraf dus ook zo bleek te zijn", vertelt hij. Achteraf bracht N. hem met de fiets naar school.

Daarna ging het steeds slechter met V. Hij kreeg een positie bij een balletgezelschap in het buitenland, maar door een ernstige knieblessure kon hij niet langer dansen. Dit leidde ertoe dat verdrongen emoties naar boven kwamen en hij de traumatische gebeurtenis opnieuw beleefde. Hij kreeg last van depressies en suïcidale gedachten. Dansen was voor hem niet meer mogelijk. "Je hebt me mentaal gebroken en mijn toekomst afgenomen", vertelt hij tegen N. in de rechtbank.