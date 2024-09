Tientallen spotters verzamelden zich in Marken voor het Noorderlicht

Marcel kondigde gisteren aan op NH Nieuws dat de dijk van Marken de hotspot is om het Noorderlicht te zien, en die oproep heeft gewerkt. Celia, Maria en Robin hebben zich verzameld op de dijk met goede hoop op een sprankje van het Noorderlicht. Ook als onze verslaggever ze het nieuws brengt dat de kans op het licht volgens de app is gezakt naar nul procent, blijven ze staan. "Geloof ik niks van, komt wel goed joh."

En ze zijn niet de enige, want de auto's blijven vooralsnog aanrijden. Voor Gosha en Sierre uit Purmerend is het de eerste keer dat ze op jacht gaan naar het noorderlicht. "Het lijkt wel een beetje een hype geworden", denken ze. Zelf volgens ze al het nieuws via speciale noorderlicht Facebookgroepen. "En we hebben gelijk een app geïnstalleerd."

Lapland

Als echte professional blijft Marcel tot twee a drie uur 's nachts op de dijk. Het drietal van Celia houdt het nog een half uurtje vol, zeggen ze. "En als we het vanavond niet te zien krijgen, boeken we een reisje naar Lapland."

Helaas voor de aanwezigen was het noorderlicht vannacht niet te zien. Toch is het Marcel wel gelukt om een paar mooie plaatjes te schieten, onder andere van een vallende ster en de Grote Beer.