Protest tegen AZC's Waarland en Dirkshorn: "We zijn niet gehoord en niet betrokken"

Rond 19.00 uur verzamelen de bewoners zich, inclusief spandoeken voor het gemeentehuis. Burgemeester Van Kampen en diverse raadsleden gingen met de mensen in gesprek. Een van de bezwaren die veel langskomt, is het gebrek aan communicatie. Dat het nieuws via de media werd verspreid en er niet met de dorpen zelf een gesprek begonnen is, heeft kwaad bloed gezet.

"Dit is precies waarom het vertrouwen van het publiek in de politiek steeds verder daalt", zegt één van de insprekers binnen als de vergadering begonnen is. "We zijn niet gehoord en niet betrokken. We staan voor een voldongen feit. Dit is nou typische regentencultuur. Dit is gewoon een kwestie van onbehoorlijk bestuur."

Verrast

"We zijn compleet verrast", zegt Hans Pater van de dorpsraad van Waarland als hij mag inspreken tijdens de vergadering. "150 mensen op een bevolking van 2500 mensen is te veel. Wij zijn niet tegen de opvang van vluchtelingen in Waarland, maar zorg dan voor goede huisvesting. Het gaat nu allemaal niet transparant. Wij zijn als dorpsraad nog niet klaar, we kunnen ons niet vinden in deze plannen."

