200 plastic flesjes en blikken in een keer inleveren: bulkautomaat voor statiegeld geopend

"De inleverautomaat bij de supermarkten hier in de buurt waren stuk, dus ik dacht ik kom wel hier naartoe", reageert een vrouw bij de bulkautomaat. "Dit is veel sneller, dus ik denk dat ik hier wel vaker ga komen hoor."

Bij de machine kan je in een keer een hoop plastic flesjes of blikjes kwijt. Het geld wordt daarna op een account in de app van de recyclewinkel gezet. Gebruikers kunnen daarna kiezen of ze het geld willen doneren of op hun rekening gestort willen krijgen via een tikkie. Cashgeld kan niet en dat valt sommigen tegen. "Dat je het in een keer er in kan gooien is top, maar ik vind het wel een nadeel dat je geen keuze hebt tussen cash of digitaal", aldus een man.

De bulkautomaat werd vandaag geopend door wethouder Afval Hester van Buren. De wethouder laat weten dat de gemeente aan het kijken is of er meer van dit soort bulkinzamelpunten kunnen worden gerealiseerd in de stad. "We kijken ook naar de mogelijkheid voor cashgeld."