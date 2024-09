Zien: Heemskerk realiseert huizen in recordtijd met Ikea-achtige pakketten

Het is een imposant schouwspel: een enorme voorgevel wordt met een hijskraan in één keer op het huis geplaatst. Door het gebruik van voorgefabriceerde onderdelen, oftewel prefab, lijkt de bouw op een soort Lego voor volwassenen, waardoor de constructie in korte tijd wordt gerealiseerd.

Dit bijzondere proces trekt veel aandacht. "Dit is echt fascinerend. Het is ongelofelijk hoe snel ze dit kunnen doen. Het is net een Ikea-pakket in het groot", zegt een mevrouw die vol verbazing toekijkt.

Voor de gelegenheid is er een tribune geplaatst, zodat geïnteresseerden kunnen zien hoe vlot het proces verloopt. Deze staat er tot en met komende vrijdag.