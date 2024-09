Amsterdamse Blauw-Wit wil weer de top vier aanvallen: "Enorme stappen gemaakt"

Het korfbalseizoen op het veld is begonnen. Blauw-Wit startte deze competitie met een thuiswedstrijd tegen Avanti. Met 23-13 wonnen de Amsterdammers dit duel overtuigend. En zo'n resultaat dat past binnen de ambities, want Blauw-Wit wil weer een rol van betekenis spelen in de top van het korfbal. "We willen meerdere toppers winnen."