Verdachte uit Volendam gearresteerd bij onderschepping drugstransport

In Slootdorp werd een loods gebruikt om meer dan 100 kilo drugs, waaronder cocaïne en vermoedelijk heroïne, te laden in een camper. De politie vond de drugs in een verborgen ruimte en hield negen verdachten aan, waaronder iemand uit Volendam. De politie kwam de groep op het spoor door onderschepte versleutelde berichten.

"Door de aanhoudingen en inbeslagname werd een verdovende middelen transportlijn van Nederland naar Engeland ontmanteld", meldt de politie.

De negen verdachten worden overmorgen voorgeleid voor de rechter-commissaris in de rechtbank in Zwolle en zitten in alle beperkingen. De verdachten met leeftijden tussen de 32 en 61 jaar komen uit Dordrecht, Rotterdam, Sassenheim, Vinkeveen, Volendam en Nijmegen en omgeving.