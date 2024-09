Regenachtige start, zonovergoten eind: paviljoenhouders blij met strandseizoen

Wekenlang leek het erop dat geen zonnetje ons gegund was. De lente was de warmste ooit, maar dat betekent niet dat de zon ook scheen. Het KNMI spreekt van de op één na natste lente sinds het begin van de metingen.

En dat is, weken later, nog steeds te zien. De duinen in Kennemerland zijn nog steeds drijfnat, en wandelpaden onbegaanbaar. Toch sloeg het weer half juli eindelijk om, en begon de zomer. Strandpaviljoenhouders kregen weer lucht.

Inmiddels is het einde van de zomer in zicht, en blikken de ondernemers tijdens de laatste nazomerweek terug op een goed seizoen. Eigenaren Beaudine en Bas van Beachclub 10 in Zandvoort: "Het begon rampzalig, maar 18 juli begon de zon te schijnen, en die bleef schijnen. Dat is gelijk met de start van de zomervakantie, dus iedereen was vrij. We hebben echt een goede zomerperiode gehad, dus we kijken met plezier terug op dit seizoen."

Toerist vreest regen niet

Gelukkig was er voor 18 juli nog wel wát te verdienen. Er waren veel Duitse toeristen, en volgens Beaudine maakt het de Duitser niet veel uit of het 25 graden is of dat het regent. "We hebben een restaurant, daar kwamen wel gasten gelukkig."

Een stukje hoger in de provincie, bij Paal 6 in Julianadorp, spreekt de enthousiaste teamleider ook over een mooi seizoen. "Ik heb de exacte cijfers niet paraat, maar we hebben goed gedraaid. We zien wel dat mensen iets zuiniger zijn. Waar toeristen soms iedere dag terugkwamen, is dat nu soms twee keer per week. Alles is duurder geworden, en dat merk je. Maar al met al hebben we niks te klagen, we hebben weer genoten."

