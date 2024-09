Luchtbelletjes in het water vissen maar liefst een ton afval per jaar op

In november van 2019 werd 'The Great Bubble Barrier', zoals de officiële naam luidt, in het water geïnstalleerd. Elk jaar wordt er zo'n 42.000 kilo plastic uit de grachten gevist, maar dat gaat vooral over stukken plastic die op het water drijven. Met het bellenscherm was de bedoeling om stukken plastic die te klein zijn en te diep onder water zitten voor Waternet om ze eruit te vissen, toch uit de grachten te krijgen.

Bubbels en stroming

Vanaf de kant zie je slechts bubbels, maar onder water gebeurt een heleboel. Op de bodem van de gracht ligt een buis en daar komen bellen uit. Die bellen brengen het afval dat langs komt drijven naar de oppervlakte. Doordat de buis schuin in de gracht ligt kan er gebruik worden gemaakt van de natuurlijke stroming en drijft het afval naar de zijkant van de kade, waar het wordt verzameld.