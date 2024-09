NDSM-werf betreurt veel meldingen van geluidsoverlast tijdens festival Circoloco

Vanaf 18.00 uur ontwikkelde deze verandering van verschillende luchttemperaturen en liep deze in de loop van de avond verder op. Dat blijkt volgens de stichting uit meteodata. "De draagwijdte van het geluid nam verder toe in hoorbaarheid en afstand, op een ogenblik dat omgevingsgeluid vanuit de openbare ruimte juist afneemt", aldus stichting NDSM-werf. Daardoor hebben veel mensen op grotere afstand meer geluid gehoord, dan in meeste gevallen bij festivals met dezelfde geluidsnorm op het NDSM-terrein zelf.

Naast de geluidsoverlast is ook de informatievoorziening naar de omwonenden niet overal optimaal verlopen. Door een nog onbekende oorzaak zijn sommige omwonenden niet of niet tijdig geïnformeerd over het evenement. De verspreiding van de bewonersbrief werd door de festivalorganisator uitbesteed.