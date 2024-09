Veertien mannen en één vrouw willen burgemeester worden van Edam-Volendam

In mei gaf de burgermoeder aan te stoppen. Naar eigen zeggen omdat ze de nieuwe burgemeester de tijd wil geven om te wennen aan de veelzijdige en bijzondere gemeente voordat de lokale verkiezingen in 2026 losbarsten.

Op 12 augustus ging de vacature online. In de profielschets van de gemeente Edam-Volendam staat onder andere dat ze op zoek zijn naar een 'dijk van een burgemeester die een betrokken boegbeeld moet zijn voor alle kernen en met zelfspot om kan gaan'.

Eén vrouw, veertien mannen

Volgens verschillende bronnen in het vissersdorp duurde het wel een paar dagen voordat de eerste sollicitatie op de deurmat viel. Uiteindelijk is nu bekend gemaakt dat het om veertien mannen en één vrouw gaat.

Onder hen hebben tien kandidaten een fulltime baan in het lokaal openbaar bestuur en vijf personen hebben een functie daarbuiten. Of daar ook iemand uit de gemeente Edam-Volendam zit, is niet bekend gemaakt.

De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting per 27 maart 2025 benoemd en op die datum beëdigd door de commissaris van de Koning in een bijzondere raadsvergadering.